В России похищенному из Крыма украинцу дали семь лет строгого режима

Об этом российский адвокат Илья Новиков написал в Facebook.

"Оглашен приговор - 7 лет строгого режима", - отметил Новиков.

Также до оглашения решения суда он отмечал, что сторона обвинения просила 12 лет лишения свободы для Чирния.

Читайте такжеК задержанному в Крыму украинца применяли методы карательной психиатрии - активистКак сообщал УНИАН, суд в России сегодня начал рассматривать дело украинца Чирния. Он был задержан вместе с украинским режиссером Олегом Сенцовым и активистами Александром Кольченком и Геннадием Афанасьевым в мае 2014 года в оккупированном Россией Крыму сотрудниками ФСБ. Их обвинили в подготовке терактов.