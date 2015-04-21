В России похищенному из Крыма украинцу дали семь лет строгого режима
19:51, 21 апреля 2015Политика
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Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил задержанного в 2014 году в оккупированном Россией Крыму гражданина Украины Алексея Чирния по обвинению якобы в организации терактов до 7 лет лишения свободы.
В Ростове осудили к семи годам похищенного спецслужбами украинца / ovs.skav.sudrf.ru
Об этом российский адвокат Илья Новиков написал в Facebook.
"Оглашен приговор - 7 лет строгого режима", - отметил Новиков.
Также до оглашения решения суда он отмечал, что сторона обвинения просила 12 лет лишения свободы для Чирния.
Читайте такжеК задержанному в Крыму украинца применяли методы карательной психиатрии - активистКак сообщал УНИАН, суд в России сегодня начал рассматривать дело украинца Чирния. Он был задержан вместе с украинским режиссером Олегом Сенцовым и активистами Александром Кольченком и Геннадием Афанасьевым в мае 2014 года в оккупированном Россией Крыму сотрудниками ФСБ. Их обвинили в подготовке терактов.
Украинца Алексея Чирния приговорили к семи годам за решеткой в России
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