В России судят вывезенного из Крыма украинца Чирния, прокуратура требует 12 лет

Об этом российский адвокат Илья Новиков написал в Facebook и Twitter.

"Начался суд по делу Алексея Чирния", - сообщил Новиков, отметив, что сегодня во время судебного заседания он заявил, что убежден в его самооговоре (Чирния) и попросил вернуть дело в прокуратуру". Позже он добавил, что прокуратура требует для политзаключенного 12 лет.

"Я сразу заявил, что убежден, что он оговорил себя и других под давлением следствия. Сам Алексей не хочет ломать сделку со следствием, опасается последствий. Он понимает, что получит, вероятно, от 7 до 10 лет, как ранее Афанасьев. Мы договорились, что я выскажу свою позицию, а он не поддержит ее и попросит суд не возвращать дело в прокуратуру, а рассмотреть ее сегодня. Суд объявил перерыв, чтобы мы еще раз подумали, чего хотим. Но мы и так знаем", - отметил Новиков.

Читайте такжеК задержанному в Крыму украинцу применяли методы карательной психиатрии - активистАдвокат обнародовал фотокопию ответа консульского отдела Посольства Украины в РФ, в которой речь шла о том, что на Чирнія осуществлялось давление следствия.

В частности, в письме советник, заведующий консульским отделом Посольства Украины Геннадий Брескаленко сообщил, что "3 февраля 2015 года в ходе моей встречи с А. В. Чирнием в помещении ФКУ СИЗО-2 ФСИН России (г. Москва, Лефортово) им было сообщено, что во время его задержания в Автономной Республике Крым в мае 2014 года к нему применялись пытки".

В письме Брескаленко отмечалось, что "его (Чирния) били по голове и другим частям тела, применяли меры психологического давления и запугивания с целью выбивания соответствующих ложных показаний относительно предъявленного ему обвинения".

По словам адвоката, Чирний чувствует себя беззащитным и не верит, что Украина может чем-то ему помочь. "Трудно защищать человека в его положении. Но в деле останутся следы моего возражения, посмотрим, может оно еще сыграет", - подчеркнул Новиков.

После перерыва суд, по словам Новикова, решил отстранить его от дела. "Недолго подумав, меня отстранили, ссылаясь на конфликт позиций. Судья вернул мне текст ходатайства, но я перед этим зачитал его подробно, и в деле позиция останется. Далее наблюдаю за процессом на правах зрителя", - сообщил он.

Решение суда основывается на том, что Новиков не может продолжать участвовать в деле из-за конфликта позиции адвоката с подзащитным.

В деле сторону Чирния продолжает представлять адвокат Тамара Нодия.

Ранее Новиков принял защиту Чирния, поскольку его дело выделили из дела украинского режиссера Олега Сенцова.

Кроме того, адвокат обратил внимание, что "журналисты в перерыве в деле Чирния спрашивают: как так - Чирний поджигал в апреле 2014-го офис Партии регионов, а потерпевшим проходит офис "Единой России"?".