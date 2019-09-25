Зеленский: сильный лидер не тот, кто отправляет тысячи солдат на верную смерть, а тот, кто бережет жизнь каждого человека

По словам президента Украины, на каждого мирового лидера ложится ответственность не только за судьбу собственной страны, но и за судьбу всего мира.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что сильный лидер не тот, кто отправляет тысячи солдат на верную смерть, а тот, кто бережет жизнь каждого человека.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства заявил во время второго дня общих дебатов 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Не думайте, пожалуйста, что война где-то далеко. Методы ее ведения, технологии и оружие привели к тому, что наша планета уже не такая большая. И сегодня времени, которое я потратил на последний абзац, достаточно, чтобы разрушить Землю до основания», - заявил он.

По словам президента Украины, на каждого мирового лидера ложится ответственность не только за судьбу собственной страны, но и за судьбу всего мира. «По моему мнению, нам нужно осознать, что сильный лидер не тот, кто, не моргнув глазом, отправляет тысячи солдат на верную смерть. Сильный лидер тот, кто бережет жизнь каждого человека», - подчеркнул глава государства.