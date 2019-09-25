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Зеленский выступил на заседании Генассамблеи ООН (видео)

16:06, 25 сентября 2019
Политика
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Владимир Зеленский / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, глава Украинского государства выступает первым среди 38 лидеров стран мира, которые указаны в списке спикеров второго дня общих прений.

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Ежегодно в штаб-квартире ООН проходят общие прения, в ходе которых главы государств и правительств обсуждают пути решения глобальных проблем современности.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября Зеленский в Нью-Йорке принял участие в открытии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Во время открытия сессии выступили: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель 74-й сессии Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде, президент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Дональд Трамп.

Кроме того, на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке запланирован ряд встреч Зеленского с главами государств, а также общение с представителями бизнес-кругов и инвесторами.

Ожидается, что сегодня вечером глава Украинского проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом.

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Теги: #ООН#Владимир Зеленский