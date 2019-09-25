Зеленский выступил на заседании Генассамблеи ООН (видео)

Зеленский выступил на общих дебатах Генеральной ассамблеи 25 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский открыл второй день общих прений 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает корреспондент УНИАН, глава Украинского государства выступает первым среди 38 лидеров стран мира, которые указаны в списке спикеров второго дня общих прений.

Читайте такжеЗеленский назвал разговор с Трампом "частным и конфиденциальным"

Ежегодно в штаб-квартире ООН проходят общие прения, в ходе которых главы государств и правительств обсуждают пути решения глобальных проблем современности.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября Зеленский в Нью-Йорке принял участие в открытии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Во время открытия сессии выступили: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель 74-й сессии Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде, президент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Дональд Трамп.

Кроме того, на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке запланирован ряд встреч Зеленского с главами государств, а также общение с представителями бизнес-кругов и инвесторами.

Ожидается, что сегодня вечером глава Украинского проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом.