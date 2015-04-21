Депутат заявляет, что всеукраинский референдум по Конституции нужно провести до июля

Отстаивать Украину в международных переговорах будет все труднее. Ведь давление на европейских лидеров будет усиливаться, и поэтому возникает все больше сомнений в том, что ЕС готов пожертвовать своим единством ради Украины.

С такими словами лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога обратился к Президенту Украины Петру Порошенко.

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«С одной стороны руководитель МИД Российской Федерации диктует нам форму государственного устройства. С другой - страны Запада, которые могли бы уравнять ситуацию в нашу пользу, все больше теряют единство из-за поведения членов ЕС, которые по тем или иным причинам подвергаются давлению со стороны Москвы. Имею в виду Грецию, Кипр, Венгрию, частично Чехию и Словакию», - отметил народный депутат.

Он подчеркнул, что на каждых переговорах Украина будет вынуждена идти на новые уступки, от которых граждане будут "не в восторге".

"И это путь к еще большей внутренней дестабилизации ситуации в Украине", - считает Балога.

Однако, по мнению политика, даже из этой ситуации есть выход. А именно - принимая ключевые решения, опираться на волю людей.

«Для западной демократии решение власти всегда будет иметь более низкую легитимность, чем волеизъявление граждан. Так же и Россия, которая сделала референдумы главным оружием своей внешней политики, не сможет ставить под сомнение результаты всенародного, признанного миром плебисцита», - отметил он.

Депутат убежден, что ни руководитель МИД соседней страны, ни лидеры западного мира не должны нам навязывать форму государственного устройства. Также и власть единолично не должна принимать решение относительно языка, формы правления, судебной системы и территориального деления. Все эти вопросы нужно вынести на всеукраинский референдум.

«Если народ скажет, что он за унитарное государство, ни один руководитель МИД, ни один лидер государства мира не сможет с этим поспорить. Если украинцы в Харькове, Николаеве, Одессе, Мариуполе скажут, что они за то, что у нас должен быть один государственный язык - украинский, то тема защиты русскоязычного населения больше не будет поводом для агрессии», - убежден Балога.

Также он отметил, что если такие решения наработает Конституционная комиссия, то любой чиновник с Востока или Запада постоянно "будет тыкать пальцем" на статьи Конституции и говорить, что она не учитывает интересы людей.

Лидер Единого Центра отмечает, что времени на проведение референдума осталось максимум до июля, когда будет рассматриваться вопрос санкций в отношении РФ.

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«К тому времени у нас есть шанс, что такое голосование не будет сорвано нашим соседом, поскольку это полностью сломает их планы относительно ослабления экономического давления», - уверен политик

Он считает, что сейчас главная задача Конституционной комиссии - не тратить время на дискуссии, а определить ключевые вопросы, которые следует вынести на всеукраинский референдум. Пусть дискутируют люди, потому что им точно виднее, в каком государстве они хотят жить. И народ является наиболее справедливым арбитром, решения которого никто не возьмется оспаривать.

«Обращаюсь к Вам, господин Президент, как Гаранту Конституции и лидеру государства. Воля народа - более мощное оружие, чем танки и артиллерия, и гораздо более сильный аргумент, чем ссылки на данные социологических исследований. Если мы проведем всеукраинский референдум по главным вопросам Конституции, Вы, как глава государства, значительно усилите свои позиции в любых переговорах - будь то в Брюсселе или в Москве», - считает Виктор Балога.