При парафировании Соглашения об ассоциации с ЕС Молдова не почувствовала давления Москвы

Давления на Молдову со стороны России в связи с парафированием соглашения об ассоциации с Евросоюзом пока нет, заявил журналистам молдавский экс-премьер Влад Филат после процедуры парафирования соглашения.

Как передает РИА «Новости», Соглашение об ассоциации Молдовы с ЕС было парафировано на саммите ”Восточного партнерства” в Вильнюсе.

”Разговоров много, но давления пока нет”, - сказал Филат, отвечая на вопрос одного из журналистов о том, было ли давление на Молдову со стороны РФ.

Он отметил, что евроинтеграция - очень важный процесс для страны. ”Для республики Молдовы нет альтернативы”, - подчеркнул Филат.

В Вильнюсе состоялась церемония парафирования соглашений об ассоциации между ЕС и странами «Восточного партнерства», в частности, Грузией и Молдовой. Также в ходе саммита ”Восточного партнерства” Азербайджан и ЕС подписали соглашение о либерализации визового режима.

Подписание Соглашения с Украиной не состоялось.

Справка УНИАН. Украина и ЕС завершили переговоры о Соглашении об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил решение о возможности подписания Соглашения об ассоциации с Украиной к Вильнюсскому саммиту «Восточного партнерства» в ноябре 2013 года.

21 ноября 2013 года Кабинет министров Украины принял распоряжение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

В то же время Кабмин поручил возобновить активный диалог с Российской Федерацией.