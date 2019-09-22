Трамп заявил, что разговаривал с Зеленским о коррупции и вспоминал Байдена

Также президент США добавил, что у него нет проблем с тем, чтобы его адвокат Рудольф Джулиани дал показания Конгрессу.

Президент США Дональд Трамп признал, что во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским обсуждал коррупцию в Украине и упоминал в этом контексте своего основного конкурента на выборах Джо Байдена.

Об этом Трамп заявил журналистам 22 сентября перед поездкой в Техас и Огайо, передает hromadske со ссылкой на «USA Today».

«Разговор (с Зеленским — ред.) в основном был о коррупции — о всей коррупции (в Украине — ред.), а также о том, что мы не хотим, чтобы наши люди, такие как бывший вице-президент Байден и его сын , создавали коррупцию в Украине», — сказал глава Белого дома.

Трамп считает этот призыв по борьбе с коррупцией «абсолютно идеальным».

Также президент США добавил, что у него нет проблем с тем, чтобы его адвокат Рудольф Джулиани дал показания Конгрессу.

Ранее американские конгрессмены выступили с требованием предоставить им стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Того же требует и сам Байден.

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Сенатор-демократ Крис Мерфи недавно заявил, что адвокат Трампа Джулиани выдвигал требования окружению Зеленского, а «украинские чиновники боялись последствий их неисполнения».

В то же время глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал два телефонных разговора лидеров США и Украины, в эксклюзивном интервью hromadske заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

США три комитета Палаты представителей начали «масштабное расследование» о возможных попытках президента Дональда Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани оказывать давление на украинскую власть, чтобы она способствовала переизбранию Трампа на президентских выборах в 2020 году.

Главы комитетов Палаты представителей иностранных дел, разведки и наблюдения обратились в Белый дом и Государственный департамент с просьбой предоставить записи, связанные с попытками «манипулировать украинскую систему правосудия».

Ранее адвокат Трампа Рудольф Джулиани сначала признал, а потом ответил, что просил Украину провести расследование в отношении Джо Байдена.

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США 19 сентября провел первые закрытые слушания по делу о телефонном разговоре Дональда Трампа с лидером иностранного государства.

Сам Трамп не знает о разговоре с каким лидером идет речь.