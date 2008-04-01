Клюев: НАТО не помогло США 11 сентября 2001 года

Украина не должна вступать ни в какие военные блоки и должна извлекать максимальную пользу от сотрудничества как со всеми соседями, так и с другими странами, в том числе и США, считает народный депутат Украины Андрей КЛЮЕВ (фракция Партии регионов).

В его публикации, размещенной на сайте “Украинская правда”, отмечается, что необходимо продолжать и углублять сотрудничество с НАТО, в частности, в сфере борьбы с последствиями катастроф и стихийных бедствий.

А.КЛЮЕВ добавляет, что сегодня тема НАТО “вносит раздор в украинское общество”, а “само вступление таит угрозу раскола Украины”. По его словам, руководство Украины не имеет права “постоянно вносить инициативы, которые вызывают резко негативную реакцию у половины общества”.

Он считает, что развитию Украины, ее экономики лучше всего отвечает нейтральный статус государства. По словам депутата, “со всеми нужно дружить, но сдаваться нельзя никому”.

А.КЛЮЕВ отмечает, что Украине “не обязательно выполнять активные рекомендации некоторых стран как можно скорее вступать в НАТО”. “И мне непонятно, почему несколько украинских политиков пытаются навязать свое мнение о важности членства в этой организации – все прекрасно знают, что большинство украинцев против этого. А те, кто "за" вступление, наверное, не совсем ясно понимают, что это даст”, - отметил он.

По словам А.КЛЮЕВА, не выдерживает критики и тезис о том, что сближение Украины с НАТО необходимо, "поскольку этого требует вопрос государственной безопасности и защиты территории". “И является ли НАТО реальной защитой на все случаи жизни? Не факт”, - считает он.

Как заметил депутат, это не помогло США 11 сентября 2001 года, и многочисленные призывы страны-члена НАТО Греции не смогли остановить члена Альянса Турцию от вторжения на Кипр. Он считает, что для Украины нет никакой необходимости защищаться “от партнера и соседа” – России, а нужно развивать сотрудничество с этой страной.

А.КЛЮЕВ отметил, что в официальных документах НАТО речь идет о том, что терроризм и оружие массового уничтожения останутся "основным источником угроз" для НАТО на ближайшие 10-15 лет. Он отметил, что “война с терроризмом, бесспорно, важна, однако у Украины есть сегодня более важные задачи”.

По словам депутата, “активные сторонники вступления Украины в Альянс до сих пор не привели ни одного убедительного аргумента в свою пользу”. В частности, утверждение, что НАТО поможет Украине стать более демократической и победить коррупцию, мягко говоря, несерьезные, заявил он.

“Коррумпированность страны зависит в первую очередь от общей культуры народа, ее правовой, политической и экономической составляющей. За нас самих никто в Украине рай не построит. И консультации в рамках НАТО не помогут”, - считает А.КЛЮЕВ.