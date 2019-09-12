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Зеленский назначил нового начальника Департамента контрразведки СБУ

11:43, 12 сентября 2019
Политика
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Зеленский сделал новые назначения в СБУ / фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Руснака начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

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Соответствующий указ №683/2019 размещен на сайте главы государства.

«Назначить Руснака Александра Васильевича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 27 августа Зеленский уволил Алексея Петрова с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины и назначил его руководителем управления СБУ в Кировоградской области.

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Теги: #СБУ