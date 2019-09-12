Зеленский назначил нового начальника Департамента контрразведки СБУ

Соответствующий указ №683/2019 размещен на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Руснака начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины. Читайте такжеЗеленский уволил главного разведчика и отправил его в заместители Баканова Соответствующий указ №683/2019 размещен на сайте главы государства. «Назначить Руснака Александра Васильевича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины», - говорится в документе. Как сообщал УНИАН, 27 августа Зеленский уволил Алексея Петрова с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины и назначил его руководителем управления СБУ в Кировоградской области.

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