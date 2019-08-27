После скандала с квартирой: Зеленский уволил начальника контрразведки СБУ и отправил его управлять на Кировоградщину

Согласно указу президента, Алексей Петров возглавил областное управление Службы безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Петрова с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности и назначил его руководителем областного управления СБУ.

Читайте такжеЗеленский сменил начальника СБУ на ЖитомирщинеТексты соответствующих указов от 27 августа обнародовано на сайте президента.

Согласно с принятым решением, Петров займет должность начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области.

В июне журналисты-расследователи Bihus.info выяснили, что перед первым туром выборов президента Алексей Петров приватизировал в центре Киева служебную квартиру площадью более 170 кв м.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Зеленский определился с кандидатом на пост премьер-министра. Им может стать Алексей Гончарук, который сейчас занимает должность заместителя руководителя Офиса президента.