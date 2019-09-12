Зеленский уволил главного разведчика и отправил его в заместители Баканова

Бухарев находился на посту руководителя Службы внешней разведки с 11 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности председателя Службы внешней разведки Украины и назначил его на должность первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

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Соответствующие указы №№ 681/2019 и 682/2019 от 11 сентября размещены на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 11 июня Зеленский назначил народного депутата от «Батькивщины» Бухарева руководителем Службы внешней разведки.