Зеленский уволил главного разведчика и отправил его в заместители Баканова
11:49, 12 сентября 2019Политика
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Бухарев находился на посту руководителя Службы внешней разведки с 11 июня.
Владислав Бухарев пробыл на посту главного разведчика три месяца / president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности председателя Службы внешней разведки Украины и назначил его на должность первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
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Соответствующие указы №№ 681/2019 и 682/2019 от 11 сентября размещены на сайте главы государства.
Как сообщал УНИАН, 11 июня Зеленский назначил народного депутата от «Батькивщины» Бухарева руководителем Службы внешней разведки.
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