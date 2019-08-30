Зеленский подписал указы об увольнении Луценко и назначении Рябошапки
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора и назначении на эту должность Руслана Рябошапки.
Соответствующие указы № 636 и № 638 от 29 августа обнародованы на сайте главы государства.
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Кроме того, указом № 637 Рябошапка уволен с должности заместителя руководителя Офиса президента.
Как сообщал УНИАН, 29 августа Верховная Рада поддержала предложенную президентом кандидатуру Рябошапки на должность генпрокурора. "За" проголосовали 312 народных депутатов.
Луценко возглавлял ГПУ с мая 2016 года.
*** Рябошапка окончил Международный Соломонов университет по специальности «Правоведение».
Работал в Министерстве юстиции и Секретариате Кабмина.
С 2013 года занимался анализом антикоррупционной политики в общественной организации Transparency International Украина.
С марта 2016 по июнь 2017 года - член Нацагентства по предотвращению коррупции.
С 21 мая 2019 года Рябошапка был назначен заместителем главы Администрации президента Владимира Зеленского.