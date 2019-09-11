Встреча в "нормандском формате" может состояться до конца сентября - посол Франции

По словам французского дипломата, в центре переговоров в ходе предстоящей встречи лидеров «нормандской четверки» будет реализация Минских соглашений.

Новоназначенный посол Франции в Украине Этьен де Понсен выразил надежду на проведение встречи лидеров стран «нормандского формата» до конца сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказал в комментарии журналистам в Киеве.

Читайте такжеМеркель анонсировала встречу "нормандской четверки" через несколько недель

«Я могу подтвердить, что сегодня происходят очень тесные контакты на уровне президента Французской Республики Макрона с канцлером Германии Меркель и одновременно с президентами Зеленским и Путиным в надежде провести эту встречу (в «нормандском формате» - УНИАН) действительно еще до конца текущего месяца», - заявил он.

По словам посла, Эммануэль Макрон лично уделяет этому вопросу очень большое внимание.

«Мы надеемся, что эта запланированная встреча может быть реализована», - подчеркнул дипломат.

Этьен де Понсен отметил, что в центре переговоров предстоящей встречи будет реализация Минских соглашений.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Вадим Пристайко накануне заявил о готовности президента Украины Владимира Зеленского принять участие во встрече лидеров стран "нормандского формата" в сентябре.