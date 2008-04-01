Ющенко и Буш уединились

Началась встреча президентов Украины и США Виктора ЮЩЕНКО и Джорджа БУША в формате “с глазу на глаз”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, лидеры двух государств проведут диалог по стратегическим вопросам. Также будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества в тех отраслях, которые представляют интерес для США и Украины.

После встречи планируется подписание ряда двусторонних документов, в частности, «дорожной карты» украинско-американского сотрудничества, где будут определены приоритеты сотрудничества на ближайшую перспективу.