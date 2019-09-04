В ТКГ работают над освобождением удерживаемых лиц - Олифер

Об этом она сообщила по итогам заседания ТКГ в Минске.

Фото: УНИАН

В гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе продолжается работа над освобождением удерживаемых лиц.

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Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам заседания группы в Минске.

«В гуманитарной подгруппе продолжается работа по освобождению удерживаемых лиц», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Киев поднял вопрос о возвращении представителей российской стороны в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).