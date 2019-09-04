Зеленский уволил Кулебу с должности постоянного представителя Украины при Совете Европы

29 августа Верховная Рада назначила Кулебу на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дмитрия Кулебу с должности постоянного представителя Украины при Совете Европы. Читайте такжеКабмин уволил Супрун с должности заместителя министра здравоохранения Соответствующий указ № 650/2019 от 4 сентября размещен на сайте главы государства. «Уволить Кулебу Дмитрия Ивановича с должности постоянного представителя Украины при Совете Европы», - говорится в документе. Как сообщал УНИАН, 29 августа Верховная Рада "пакетным" голосованием назначила членов Кабинета министров Украины. На должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции был назначен Кулеба.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter