Зеленский уволил Кулебу с должности постоянного представителя Украины при Совете Европы
17:41, 04 сентября 2019Политика
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29 августа Верховная Рада назначила Кулебу на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Дмитрия Кулебу уволили с должности постпреда Украины в Совете Европы / фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дмитрия Кулебу с должности постоянного представителя Украины при Совете Европы.
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Соответствующий указ № 650/2019 от 4 сентября размещен на сайте главы государства.
«Уволить Кулебу Дмитрия Ивановича с должности постоянного представителя Украины при Совете Европы», - говорится в документе.
Как сообщал УНИАН, 29 августа Верховная Рада "пакетным" голосованием назначила членов Кабинета министров Украины. На должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции был назначен Кулеба.
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