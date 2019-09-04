цей матеріал доступний українською

Зеленский уволил Кулебу с должности постоянного представителя Украины при Совете Европы

17:41, 04 сентября 2019
Политика
181 0
Дмитрия Кулебу уволили с должности постпреда Украины в Совете Европы / фото УНИАН

Читайте такжеКабмин уволил Супрун с должности заместителя министра здравоохранения

Соответствующий указ № 650/2019 от 4 сентября размещен на сайте главы государства.

«Уволить Кулебу Дмитрия Ивановича с должности постоянного представителя Украины при Совете Европы», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 29 августа Верховная Рада "пакетным" голосованием назначила членов Кабинета министров Украины. На должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции был назначен Кулеба.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Кулеба