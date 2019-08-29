Верховная Рада назначила членов Кабмина (список министров)

Перед голосованием премьер-министр Алексей Гончарук представил кандидатов на должности вице-премьеров и министров.

Верховная Рада "пакетным голосованием" назначила членов Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Дмитрий Разумков отметил, что назначение происходит в соответствии со списком, озвученным премьер-министром Алексеем Гончаруком.

За это решение проголосовал 281 народный депутат из 395, зарегистрированных в сессионном зале.

Фракции "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос" и "Оппозиционная платформа - за жизнь" не дали ни одного голоса.

Перед голосованием премьер-министр Украины Алексей Гончарук представил кандидатов на должности вице-премьер-министров и министров.

Таким образом, на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции назначен Дмитрий Кулеба, на должность вице-премьера - министра цифровой трансформации - Михаил Федоров, на должность министра Кабинета министров - Дмитрий Дубилет.

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Министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства стал Тимофей Милованов, министром юстиции - Денис Малюська, министром финансов - Оксана Маркарова.

Министром энергетики и защиты окружающей среды назначен Алексей Оржель, министром инфраструктуры - Владислав Криклий, министром развития громад и территорий Украины - Алена Бабак.

Министром образования и науки стала Анна Новосад, министром здравоохранения - Зоряна Скалецкая (Черненко), министром культуры, молодежи и спорта - Владимир Бородянский.

Министром социальной политики назначена Юлия Соколовская, министром внутренних дел - Арсен Аваков, министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - Оксана Коляда.

Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада по представлению президента поддержала кандидатуру Андрея Загороднюка на должность министра обороны, а также Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел.