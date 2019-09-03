Зеленский призвал депутатов отменить неприкосновенность

По словам президента, отмены депутатской неприкосновенности требуют 90% граждан Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов принять президентский законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов, №7203).

Как передает корреспондент УНИАН, с таким призывом к депутатам он обратился в ходе заседания Верховной Рады Украины, на котором продолжается рассмотрение соответствующих конституционных изменений.

"Австралия, Великобритания, Испания, США, Канада, Германия, Австрия - это не полный список стран, в которых парламенты не имеют иммунитета от уголовных преступлений", - заявил он.

Зеленский обратился к депутатам ВР: "Просто сделайте то, что вы обещали долгие годы людям, простым украинцам. Отмены (депутатской - УНИАН) неприкосновенности требуют сейчас 90% граждан Украины, и я очень не советую проверять вам достоверность этой цифры вживую и смотреть, сколько именно из них придут под стены ВР. Я верю в вас, я верю в партию "Слуга народа", я верю в каждую партию 9-го созыва", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, 19 октября 2017 года Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения два законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

20 сентября 2018 года Верховная Рада приняла постановление о дальнейшей работе над президентским законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов (№7203/П1). Согласно ему, ряд парламентских комитетов должны проработать предложения и поправки к соответствующему законопроекту.

В тот же день депутаты не поддержали проект постановления №6773/П1, касающийся дальнейшей работы над законопроектом в части отмены депутатской неприкосновенности №6773, который инициировали более 150 депутатов.

Ночью 30 августа этого года Верховная Рада предварительно одобрила проект закона №7203. За постановление о предварительном одобрении этого законопроекта проголосовали 363 народных депутата из 393, зарегистрированных в сессионном зале. Против этого решения не проголосовал никто из депутатов, воздержался один.