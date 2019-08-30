Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности

Этот законопроект был направлен в КС для получения выводов еще в 2017 году.

Верховная Рада Украины предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) (№7203).

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект постановления о предварительном одобрении этого законопроекта проголосовали 363 народных депутата из 393, зарегистрированных в сессионном зале.

Против этого решения не проголосовал никто из депутатов, воздержался - один. В то же время, в частности, "Оппозиционная платформа - За жизнь" не дала ни одного голоса за этот проект постановления.

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Как сообщал УНИАН, 19 октября 2017 Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения два законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

20 сентября 2018 Верховная Рада приняла постановление о дальнейшей работе над президентским законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов (№7203 / П1). Согласно ей, ряд парламентских комитетов должны были проработать предложения и поправки в соответствующий законопроект.

В тот же день депутаты не поддержали проект постановления №6773 / П1, касающийся дальнейшей работы над законопроектом в части отмены депутатской неприкосновенности №6773, который инициировали более 150 депутатов.

Законопроектом №7203 предполагается исключить из действующей редакции Основного Закона норму о том, что "народные депутаты не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

При этом остается норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Законопроектом предусматривается, что этот закон вступит в силу с 1 января 2020 года.