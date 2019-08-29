Там не про Супрун идет речь: Радуцкому стыдно за слова, а не переписку (видео)

Новоизбранный парламентарий не видит ничего плохого в кандидатуре Черненко на должность министра здравоохранения, о которой шла речь в переписке.

Новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий раскаивается в переписке о кандидатах на пост министра здравоохранения, но объясняет брань личным характером смс-общения.

Об этом Радуцкий заявил в комментарии Украинской правде.

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"Мне стыдно за слова, а не переписку, потому что это моя личная переписка с моим личным другом. Это первое", – пояснил нардеп.

"Второе. В течение трех суток, 24 часа в сутки меня обвиняло пол страны, что я поддерживаю назначение Уляны Супрун. Но я написал о другом человеке. Об этом я написал, но в той форме, в которой был задан вопрос", – добавил Радуцкий.

Нардеп отметил, что "принимает, что надо сдерживаться, потому что я уже сегодня вижу, что личного ничего не осталось".

В то же время к Уляне Супрун он относится с большим уважением.

"И если вы почитаете содержание переписки, там не про Супрун идет речь. О Черненко – да, это наша кандидатура, которую мы будем выдвигать, и здесь ничего такого нет", – подытожил Радуцкий.

Как сообщал УНИАН, 29 августа на первом заседании Совета СМИ поймали Радуцкого на переписке, в котором он с грязной бранью объяснял, что будет продвигать Зоряну Черненко на должность министра здравоохранения.