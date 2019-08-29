Нардеп от СН попался на грязной ругани по поводу назначения главы Минздрава, упоминая об анальном сексе (фото)

Позже нардеп Михаил Радуцкий отреагировал на новость относительно его переписки по поводу кандидатуры на пост главы Минздрава.

Новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий во время сегодняшнего заседания Верховной Рады вел переписку о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мой человек Зоряна Черненко" - написал Радуцкий.

"А то все п#здят, что Супрун", - получил он в ответ.

"Х#й им в жопу!!!" - отреагировал Радуцкий.

Позже Михаил Радуцкий отреагировал на новость относительно его переписки по поводу кандидатуры на пост главы Минздрава, опубликованную ранее.

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Фотокорреспонденту удалось заснять переписку Радуцкого относительно реакции на опубликованную ранее новость.

"Бл#ть", - констатирует собеседник нардепа.

"Ага, надо им попробовать снять", - пишет Радуцкий.

"Не трогайте", - советуют ему.

"Я про Цензор", - уточняет Радуцкий.

"Хуже будет, если опубликуют, что хотите снять. Только если у вас там отличные отношения", - пояснили новоиспеченному депутату.

Ранее ряд СМИ сообщили, что главой МОЗ может стать Зоряна Черненко. Зоряна Черненко - председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации. Ведущий эксперт в "Реанимационном пакете реформ" по вопросам медицинской реформы. Директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной Ассоциации медицинского права.