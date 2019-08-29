Супрун и ее заместители написали заявления на увольнение на имя новоизбранного премьера Гончарука

Уляна Супрун вместе со своими заместителями будут исполнять обязанности до рассмотрения заявлений на ближайшем заседании.

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун вместе со своими заместителями Павлом Ковтонюком и Александром Линчевским написали заявления на увольнение с должностей.

Об этом Супрун сообщила на своей странице в Facebook 29 августа.

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"А мы вместе с Павел Ковтонюк (Pavlo Kovtonyuk) и Oleksandr Linchevskyy написали заявления на увольнение на имя нового премьера. Ждем ближайшее заседание правительства, где они будут рассмотрены. А до того, как всегда, продолжаем выполнять свои обязанности", – говорится в сообщении.

Также и.о. министра отметила, что "в демократических и цивилизованных странах власть передается спокойно, без эмоций и саботажа".

Как сообщал УНИАН, новым министром здравоохранения Украины может стать Олег Петренко, который занимает сейчас должность председателя Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). СМИ писали, что кандидатура Петренко "поддержана экспертным сообществом, американской стороной и одобрена на Банковой", то есть в Офисе президента Украины.