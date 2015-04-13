Глава МИД Франции на встрече "нормандской четверки" будет настаивать на выполнении Минских соглашений

Об этом заявил сегодня официальный представитель МИД Франции, передает ТАСС.

"Министр иностранных дел Лоран Фабиус привлечет внимание сегодня в Берлине в ходе встречи, проводимой в «нормандском формате», к позиции Франции, которая заключается в приоритетности политических методов урегулирования и в необходимости всеобъемлющего выполнения положений договоренностей, достигнутых в Минске 12 февраля. В частности, соблюдение прекращения огня и отвод тяжелых вооружений - все это под контролем специальной миссии наблюдателей ОБСЕ", - сказал представитель МИД.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Берлине запланирована встреча глав МИД стран "нормандского формата": Украины, ФРГ, Франции и России, которые должны обсудить ситуацию на Донбассе и выполнение Минских соглашений о прекращении огня.

В свою очередь министр иностранных дел Германии заявил, что на встрече в Берлине пойдет речь о переходе к следующему этапу реализации Минских договоренностей, в частности, о проведении местных выборов на подконтрольных террористам территориях, а также об улучшении гуманитарной ситуации и восстановлении Донбасса.

Справка УНИАН. В Минске 12 февраля состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе при участии президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мер.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины, отвод всех тяжелых вооружений с украинской территории. Также предусмотрен обмен и освобождение всех заложников, проведение местных выборов на Донбассе.