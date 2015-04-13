Германия ожидает от Украины и России следующего этапа реализации Минских соглашений - Штайнмайер

Об этом он заявил перед переговорами глав МИД "нормандской четверки" в Берлине в интервью немецкому изданию Die Welt, которое вышло из печати в понедельник, 13 апреля, пишет Deutsche Welle.

"Как от Москвы, так и от Киева мы ожидаем, что сейчас речь пойдет о центральных вопросах относительно перехода к следующему этапу воплощения Минских договоренностей, чтобы осуществить первые шаги к политическому процессу", - отметил Штайнмайер.

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По его словам, речь идет, в частности, о проведении местных выборов на подконтрольных сепаратистам территориях, а также об улучшении гуманитарной ситуации и восстановлении Донбасса.

Глава германского МИД указал на достижение прогресса, в частности в отводе тяжелого вооружения от линии соприкосновения. Он отметил, что наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) также достигли успеха, "но этого недостаточно".

Кроме того, Штайнмайер напомнил о достигнутой договоренности создать четыре рабочие группы по выполнению Минских соглашений. По его словам, этот вопрос также будет темой для обсуждения во время встречи в Берлине в понедельник.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 апреля, в Берлине состоится встреча руководителей МИД стран "нормандского формата" - Украины, ФРГ, Франции и России, которые должны обсудить ситуацию на Донбассе и выполнения Минских соглашений о прекращении огня.