Сегодня в Берлине встретятся главы МИД стран "нормандской четверки"
Сегодня в Берлине состоится встреча руководителей МИД стран "нормандского формата" - Украины, ФРГ, Франции и России, которые должны обсудить ситуацию на Донбассе и выполнение Минских соглашений о прекращении огня.
8 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что основным вопросом очередной встречи в "нормандском формате" должен стать вопрос о размещениb международной миротворческой миссии на Донбассе.
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10 апреля спикер МИД Украины Евгений Перебийнис предположил, что Россия во время встречи руководителей МИД в "нормандском формате" в Берлине 13 апреля может поставить вопрос введения на Донбасс российских миротворцев.
Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что возможности "нормандского формата" переговоров по разрешению конфликта на Донбассе еще не исчерпаны, но участие США и Евросоюза было бы очень полезным.
"Участие ЕС как организации, США, Великобритании могло бы быть очень полезным. На сегодняшний день возможности "нормандской четверки" еще не исчерпаны", - отметил заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко
В то же время, по его словам, "нормандский формат" - только один из механизмов, а работа по решению конфликта продолжается на всех уровнях. "Чуда не ожидаем, но результат уже есть", - отметил он.
"Нормандская четверка" - дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на Донбассе.