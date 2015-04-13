Сегодня в Берлине встретятся главы МИД стран "нормандской четверки"

8 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что основным вопросом очередной встречи в "нормандском формате" должен стать вопрос о размещениb международной миротворческой миссии на Донбассе.

Читайте такжеМИД: "нормандский формат" не исчерпан, но участие США и ЕС не помешает

10 апреля спикер МИД Украины Евгений Перебийнис предположил, что Россия во время встречи руководителей МИД в "нормандском формате" в Берлине 13 апреля может поставить вопрос введения на Донбасс российских миротворцев.

Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что возможности "нормандского формата" переговоров по разрешению конфликта на Донбассе еще не исчерпаны, но участие США и Евросоюза было бы очень полезным.

"Участие ЕС как организации, США, Великобритании могло бы быть очень полезным. На сегодняшний день возможности "нормандской четверки" еще не исчерпаны", - отметил заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко

В то же время, по его словам, "нормандский формат" - только один из механизмов, а работа по решению конфликта продолжается на всех уровнях. "Чуда не ожидаем, но результат уже есть", - отметил он.

"Нормандская четверка" - дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на Донбассе.