Климкин: лидеры стран G7 потеряли солидарность в своем отношении к РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предостерег, что изменение отношения G7 к действиям РФ может создать «мега угрозы» как для Украины, так и для западных государств.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что у лидеров стран «Большой семерки» уже нет единой позиции в вопросе отношения к России.

Об этом глава МИД написал в Twitter.

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«Похоже, G7 потеряла солидарность в своем отношении к РФ. Это печально. Но главное - сохранить солидарность действий по отношению к РФ. В противном случае это будет мега угроза. И для Украины. И прежде всего для G7», - убежден Климкин.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году после аннексии Крыма Россия была исключена из «Большой восьмерки» - группы высокоразвитых стран мира, в которую сейчас входят США, Япония, Турция, Великобритания, Франция, Италия и Канада (G7).

Представители западных стран неоднократно заявляли, что возобновление участия РФ в G7 связано с «крымским вопросом» и соблюдением Россией Минских соглашений.

20 августа 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что «безусловно» поддержал бы возвращение России в группу.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон считает, что такой шаг возможен после урегулирования кризиса в Украине.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что причины исключения России из «Большой восьмерки» не устранены, поэтому говорить о возвращении в этот формат преждевременно.

На саммите в городе Биарриц 24-26 августа президент США заявил, что работа над приобщением России к группе стран «Большой семерки» (G7) продолжается, но никакое решение не принималось. При этом, по мнению Трампа, возвращение России «даст преимущества многим делам в мире».

В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает возможным возвращаться к формату «Большой восьмерки» без консенсуса всех стран G7 по этому вопросу.