Макрон: Возвращение России в G7 неуместно до окончания агрессии против Украины

По словам Макрона, страна-председатель саммита G7 в следующем году может пригласить Россию в качестве гостя.

Страны "Большой семерки" не договорились насчет возвращения России в состав G7.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита в Биаррице, сообщает Reuters.

Макрон подчеркнул, что неуместно приглашать Россию в G7, пока продолжается ее агрессия в отношении Украины.

При этом президент Франции отметил, что страна - председатель саммита G7 в следующем году может пригласить Россию в качестве гостя, но вопрос возвращения должен быть принят всеми странами-участницами единогласно.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году после аннексии Крыма Россия была исключена из «Большой восьмерки» - группы высокоразвитых стран мира, в которую сейчас входят США, Япония, Турция, Великобритания, Франция, Италия и Канада (G7).

Представители западных стран неоднократно заявляли, что возобновление участия РФ в G7 связано с «крымским вопросом» и соблюдением Россией Минских соглашений.

20 августа 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что «безусловно» поддержал бы возвращение России в группу.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон считает, что такой шаг возможен после урегулирования кризиса в Украине.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что причины исключения России из "Большой восьмерки" не устранены, поэтому говорить о возвращении в этот формат преждевременно