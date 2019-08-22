У Порошенко передумали и решили побороться за кресло вице-спикера Рады

По словам Ирины Геращенко, «Европейская солидарность» – это оппозиционная партия, и поэтому они хотят занимать должности с контролирующими функциями.

Новоизбранный народный депутат Украины от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко заявила, что их политическая сила будет претендовать на должность вице-спикера парламента, а также на руководство в комитетах, которые традиционно возглавляет оппозиция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила в комментарии журналистам.

Читайте такжеВице-спикер и главы трех комитетов: у Бойко рассказали, какие должности хотят занять в новой Раде«Европейская солидарность» – это оппозиционная политическая сила, о чем мы заявили еще раз на этом заседании (подгруппы Подготовительной депутатской группы – УНИАН). И как будущая оппозиция мы будем претендовать на те комитеты, которые традиционно в демократических европейских странах возглавляет оппозиция – на комитеты, которые имеют контролирующие функции», – сказала Геращенко.

Она уточнила, что речь идет о Регламентном комитете, Комитете по вопросам свободы слова, а также о должности вице-спикера.

«Так же мы настаиваем на пропорциональном формировании руководства комитетов», – добавила Геращенко.

На вопрос, кого они представляют на вице-спикера, депутат отметила:

«Фамилии определены относительно наших кандидатур на все соответствующие комитеты и вице-спикера. И в ближайшее время мы их обнародуем, соответствующие письма сейчас уже направлены всем нашим коллегам».

Читайте такжеВ «Слуге народа» рассказали о намерениях забрать почти все комитеты в РадеКроме того, на вопрос, в каком комитете будет работать экс-президент Украины Петр Порошенко, Геращенко отметила, что он будет работать в том направлении, где он является профессиональным.

«А мы знаем, что он является лучшим дипломатом, и он является тем политиком, тем государственным деятелем, который прекрасно и профессионально разбирается в вопросах безопасности и обороны», – подчеркнула она.

На уточнение, идет ли речь о том, что Порошенко будет в комитете по вопросам национальной безопасности, Геращенко лишь повторила, что Порошенко является государственным деятелем, который является «лучшим дипломатом... и он является лучшим специалистом по вопросам нацбезопасности и обороны».

Как сообщал УНИАН, в этот же день, 22 августа, другая новоизбранный народный депутат от «Европейской солидарности» Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что «ЕС» не предлагала свою кандидатуру на должность заместителя председателя Рады, так как претендует на 11 руководящих должностей в комитетах.