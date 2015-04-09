Рада закрыла вечернее заседание из-за недостаточного количества депутатов в сессионном зале

Как передает корреспондент УНИАН, во время голосования за законопроект о внесении изменений к закона "О карантине растений" стало понятно, что не хватает необходимых 226 голосов для принятия решений.

Тогда председательствующий на заседании парламента первый заместитель председателя ВР Андрей Парубий предложил "сигнальное голосование", чтобы выяснить, какое количество депутатов находится в сессионном зале.

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При таком голосовании на табло высветилась цифра "198" народных депутатов, а для результативного решения необходимо минимум 226 голосов.

После этого Парубий закрыл заседание ВР и напомнил, что завтра заседание начнется в 10.00.