Депутаты "заменили" Великую отечественную войну Второй мировой

За соответствующий законопроект №2539 "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов" проголосовал 261 депутат, сообщает «Украинская правда».

9 мая будет отмечаться как День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как сказал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович с трибуны, нужно лишаться "советских клише". Поэтому законопроектом предлагается использовать термин "Вторая мировая война" и отказаться от термина "Великая отечественная война".

Во время почтения памяти павших в годы Второй мировой войны, по словам Вятровича, отменяется использование советской символики.

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В заключительных положениях к законопроекту признается утратившим силу, закон "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" от 2000 года.

Профильный комитет поддержал принятие законопроекта №2539 за основу и в целом – и депутаты проголосовали за него.

Как известно, термин "Великая Отечественная Война" использовали в бывшем СССР, чтобы подчеркнуть, что в войне 1941-1945 годов граждане защищали Советский Союз как общее Отечество.