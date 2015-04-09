Харьковский облсовет признал Россию страной-агрессором

Как передает корреспондент УНИАН, голосование за этот вопрос, который рассматривался первым на внеочередной сессии, прошло без обсуждения.

Один из депутатов облсовета просил предоставить ему время для выступления, однако его просьба не была учтена.

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За признание России страной-агрессором проголосовали 99 депутатов, против - 3.

Всего в Харьковском областном совете 136 депутатов.

Как сообщал УНИАН, 27 января Верховная Рада на внеочередном заседании приняла заявление о признании Российской Федерации страной-агрессором и призвала мировое сообщество поддержать это решение. Большинство местных советов Украины приняли решение о поддержке заявления ВРУ.

25 февраля и 5 марта депутаты Харьковского городского совета не смогли включить в повестку дня сессии вопрос о признании Российской Федерации государством-агрессором из-за недостаточного количества голосов.