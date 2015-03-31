Херсонский городской совет признал Россию государством-агрессором

В сессионном зале не было и таких, которые нажали бы на пульте для голосования кнопку "воздержался", передает радио "Свобода".

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Не принимали участие в голосовании 5 депутатов, из которых 3 - представители Коммунистической партии, один - от Партии регионов, один - внефракционный.

Среди тех, кто поддержал обращение о признании России государством-агрессором были один представитель Компартии и 5 - Партии регионов.

Внести этот вопрос в повестку дня сегодняшней сессии и таким образом поддержать соответствующие решения Верховной Рады горсовету предложил Общественный совет при городском председателе.

На сессии также присутствовали представители общественности.