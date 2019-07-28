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Новый парламент может изменить состав ЦИК – Слипачук

20:01, 28 июля 2019
Политика
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Глава ЦИК допускает изменение состава комиссии / фото УНИАН

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Об этом она заявила в эфире «5 канала».

В то же время она призвала депутатов во время принятия решений относительно состава ЦИК, прежде всего, обращать внимание на профессионализм кандидатов.

«Несмотря на те политические процессы, которые происходят в стране, не буду делать вид, что это не может касаться и ЦИК. Поэтому если на уровне политической воли будет такое решение по изменению состава комиссии или ее полного обновления, то такое решение будет приниматься», – сказала Слипачук.

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Теги: #ЦИК