Новый парламент может изменить состав ЦИК – Слипачук
20:01, 28 июля 2019Политика
273 0
Слипачук призвала депутатов во время принятия решений относительно состава ЦИК, прежде всего, обращать внимание на профессионализм кандидатов.
Глава ЦИК допускает изменение состава комиссии / фото УНИАН
Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук готова к тому, что новый парламент сменит состав ЦИК.
Читайте такжеВ ЦИК заявили об информационном давлении с целью дискредитации
Об этом она заявила в эфире «5 канала».
В то же время она призвала депутатов во время принятия решений относительно состава ЦИК, прежде всего, обращать внимание на профессионализм кандидатов.
«Несмотря на те политические процессы, которые происходят в стране, не буду делать вид, что это не может касаться и ЦИК. Поэтому если на уровне политической воли будет такое решение по изменению состава комиссии или ее полного обновления, то такое решение будет приниматься», – сказала Слипачук.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter