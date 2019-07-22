Глава ЦИК: добро пожаловать в новую реальность – парламентские выборы состоялись

По данным ЦИК, происшествий, которые бы поставили под сомнение проведение избирательной кампании, не зафиксировано.

Парламентские выборы состоялись, а происшествий, которые бы поставили под сомнение проведение избирательной кампании, не зафиксировано.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

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"Добро пожаловать в новую реальность. Выборы парламентские состоялись... Таких происшествий, которые бы поставили под сомнение проведение этой избирательной кампании, не было... Комиссия будет переходить к подсчету голосов и получению протоколов с мокрыми печатями от избирательных комиссий", - сказала она.

Слипачук отметила, что сегодня состоялся разговор с министром внутренних дел Арсеном Аваковым по сопровождению правоохранителями членов избирательных комиссий во время транспортировки протоколов.

Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко напомнил, что явка на внеочередных парламентских выборах составила 49,8%.

По его словам, такие низкие данные оправдываются летним периодом проведения выборов и их внеочередностью, а потому они и не ожидаемы для общества.

Радченко отметил, что пока избирательные комиссии работают намного быстрее, чем на президентских выборах, несмотря на то, что на парламентских им приходится работать с двумя избирательными бюллетенями.

"Мы столкнулись с уже традиционной проблемой - огромная ротация членов участковых и окружных избирательных комиссий. Каждый день, на каждом заседании ЦИК мы вынуждены были проводить замены. Их было очень большое количество.... Конечно, это не способствует точности избирательного процесса, и это приводило очень часто к ошибкам, но даже такой экстремальный режим работы комиссий не помешал скорости и точности как проведения голосования, так и установления результатов", - подчеркнул он.