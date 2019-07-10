Идею о телемосте придумал Левочкин ради выборов - СМИ

Идея с телемостом и его последующим запретом должна была мобилизовать электорат "Оппозиционной платформы".

Идея о телемосте между украинским NewsOne и российским "Россия 24" принадлежала члену партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергею Левочкину и была лишь предвыборной стратегией.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собеседника в окружении партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"По замыслу бывшего главы Администрации президента Януковича, идея с мостом и его последующим запретом должна была мобилизовать электорат "Оппозиционной платформы", - рассказал собеседник.

Отмечается, что политсила планировала вызвать переток электората других партий, в частности, пропрезидентской "Слуги народа". Отсутствие адекватной реакции на телемост президента Владимира Зеленского отвернуло бы от "Слуги народа" часть патриотически настроенного населения, а жесткая реакция - привела бы к перетеканию электората юго-восточных областей партии Медведчука-Бойко.

"С помощью такой манипуляции "За жизнь" рассчитывает на большую поддержку партии на выборах в Верховную Раду 21 июля. В партии надеются, что следующие опросы покажут более 15% поддержки", - передает УП.

В свою очередь, пресс-служба нардепа заявила изданию, что он никоим образом не влияет на редакционную политику NewsOne, а сам Левочкин считает, что власть отреагировала на телемост неадекватно и необоснованно.

"Угрозу для свободы слова в Украине и демократии в целом составляют не телемосты, а уголовные дела и угрозы журналистам, в частности журналистам телеканала NewsOne", - Левочкин.

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Как сообщал УНИАН, на 12 июля был анонсирован телемост между российским пропагандистским телеканалом "Россия" и украинским NewsOne.

8 июля и.о. председателя СБУ Иван Баканов предложил президенту созвать заседание СНБО для введения санкций против юридических лиц, которые вещают под логотипами "112 Украина" и NewsOne.

После этого телеканал NewsOne сообщил об отмене анонсированного телемоста.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ открыла уголовное производство о покушении на совершение государственной измены в связи с намерениями телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом. Также Луценко заявил, что один из бенефициаров NewsOne является совладельцем российского ПАО "Промсвязьбанк", через который финансируются оборонные заказы России.

В СНБО состоялось совещание по вопросам обеспечения информационной безопасности. По итогам совещания был дан ряд поручений, в частности, СБУ и Нацполиции относительно "обеспечения национальной информационной безопасности с неукоснительным соблюдением свободы слова".

Во вторник, 9 июля, Нацсовет принял решение провести внеплановую проверку NewsOne.