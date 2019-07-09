Нацсовет проведет внеплановую проверку телеканала NewsOne

Проверка телеканала NewsOne продлится не менее месяца.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил начать внеплановую проверку телеканала NewsOne в связи с намерениями его руководства провести телемост с российским телеканалом.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на внеочередном заседании Нацсовета по ситуации вокруг телеканала.

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Во время обсуждения члены Нацсовет констатировал, что не имеет полномочий для оперативного реагирования на ситуации, подобные сложившейся на днях, когда телеканал NewsOne планировал провести телемост с российским государственным телеканалом.

Член Нацсовета Ульяна Фещук предложила принять соответствующий проект решения.

В решении регулятор «обратился к лицензиату, телеорганизациям и провайдерам программной услуги (кабельное телевидение – УНИАН) касаемо необходимости неукоснительного соблюдения в своей деятельности требований законодательства, в частности, закона Украины о санкциях, так как каждый вещатель при создании программ должен проверять, нет ли санкционных телеканалов в списке тех телеканалов, которые он транслирует».

Вторым пунктом решения предлагается создать рабочую группу с привлечением СБУ, Совета нацбезопасности и обороны, Национального антикоррупционного бюро, НАПК с целью противодействия антиукраинской деятельности.

«Третьим пунктом этого решения мы обратимся к Верховной Раде о внесении изменений в закон «О телевидении и радиовещании», поскольку в условиях войны Нацсовет должен иметь более широкие полномочия по предотвращению антиукраинской деятельности. Четвертым пунктом Нацсовет возложил контроль за исполнением своего решения на всех членов Нацсовета», - сказала Фещук.

Отдельно члены Нацсовета приняли решение о проведении внеплановой проверки телеканала NewsOne.

В связи с этим Фещук заявила: «Некоторые фразы, которые звучали в эфире этого телеканала, я даже не могу прочитать, потому что мне очень горько, что некоторые граждане Украины их озвучивают в эфире. В частности, относительно «фашистов», относительно «внутреннего конфликта».

Вместе с тем, как отметила Фещук журналистам после заседания, проверка телеканала продлится минимум месяц из-за бюрократических процедур.

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По ее словам, необходимо как минимум за 5 дней предупредить телеканал о проверке.

«Телеканала отправляется соответствующее письмо, затем идет проверка. Это занимает до трех дней. Составляется акт, который утверждается проверяющими и телеканалом. Затем мы получаем дополнительные пояснения от телеканала, и потом на заседании Нацсовета должны быть утверждены результаты проверки. Для того, чтобы их внести в повестку дня заседания, также необходимо предупредить телеканал, чтобы он присутствовал на этом заседании, поскольку, если его не будет, то он обязательно обжалует процедуру. Учитывая нашу практику и работу почты, мы отправляем такие приглашения за две недели до рассмотрения вопроса о проведении проверки», - сказала Фещук.

Также она добавила, что иногда телеканалы намеренно затягивают процесс, не забирая корреспонденцию из почтовых отделений.

«Отправления лежат на почте очень долго, и мы вынуждены публиковать сообщения о приглашении телеканала на заседание у себя на сайте и в СМИ, чтобы соблюсти процедуры», - сказала член Нацсовета.

Как сообщал УНИАН, на 12 июля был анонсирован телемост между российским пропагандистским телеканалом «Россия» и украинским NewsOne.

8 июля и.о. главы СБУ Иван Баканов предложил президенту созвать заседание СНБО для введения санкций против юридических лиц, которые вещают под логотипами "112 Украина" и NewsOne.

После этого телеканал NewsOne сообщил об отмене анонсированного телемоста.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ открыла уголовное производство о покушении на совершение государственной измены в связи с намерениями телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом. Также Луценко заявил, что один из бенефициаров NewsOne является совладельцем российского ПАО "Промсвязьбанк", через который финансируются оборонные заказы России.

В СНБО состоялось совещание по вопросам обеспечения информационной безопасности. По итогам совещания был дан ряд поручений, в частности, СБУ и Нацполиции относительно "обеспечения национальной информационной безопасности с неукоснительным соблюдением свободы слова".

Член Нацсовета по телерадиовещанию Сергей Костинский заявил, что Нацсовет не может лишить телеканал NewsOne лицензии за пропаганду органов государства-агрессора, за разжигание вражды, за fake news.

По его словам, в связи с этим Нацсовет планирует обратиться в парламент, чтобы он внес соответствующие изменения в законодательство.