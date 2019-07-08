Бенефициарные владельцы NewsOne могут быть связаны с российским "Промсвязьбанком" – Луценко

Юрий Луценко отметил, что через "Промсвязьбанк" происходит финансирование оборонного заказа Российской Федерации.

Одно и то же лицо является руководителем кипрских юридических кампаний - бенефициарных владельцев украинского телеканала NewsOne и российского "Промсвязьбанка".

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на странице в Facebook.

Луценко отметил, что через "Промсвязьбанк" происходит финансирование оборонного заказа Российской Федерации.

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"СБУ и ГПУ добыли информацию о том, что одно и то же физическое лицо является руководителем кипрских юридических кампаний - бенефициарных владельцев украинского телеканала "Ньюс Ван" и российского ОАО "Промсвязьбанк", который является уполномоченным банком для финансирования и обслуживания государственного оборонного заказа страны-агрессора", – говорится в сообщении.

Луценко отметил, что полученная информация является окончательной для созыва СНБО и введения санкций против связанного с терроризмом телеканала.

"Санкции в частности предусматривают аннулирование лицензий, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины и прекращения предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования", - отмечает генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, телемост между российским пропагандистским телеканалом "Россия 24" и украинским NewsOne был запланирован на 12 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал анонсированный телемост дешевым пиар-ходом перед парламентскими выборами, чтобы разделить украинцев на два лагеря.

Сегодня телеканал NewsOne сообщил об отмене анонсированного ранее телемоста с российским телеканалом "Россия 24".