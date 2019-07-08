ГПУ будет расследовать «покушение на совершение государственной измены» из-за намерения провести телемост с РФ
Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство о покушении на совершение государственной измены в связи с намерениями телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом «Россия».
Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
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«В связи с намерениями телеканала провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом ГПУ зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», - написал он.
«Причастные - от владельца канала до ведущего, который обнародовал анонс, - вызваны на допрос. Готовится представление в суд об аресте активов», - добавил Луценко.
Как писал УНИАН, накануне стало известно, что телеканал бизнес-партнера Виктора Медведчука NewsOne и российский пропагандистский канал «Россия1» планировали провести телемост под названием «Надо поговорить».
В связи с этим СБУ инициировала заседание СНБО и предложила ввести санкции против телеканалов NewsOne и «112 Украина».
После этого NewsOne заявил об отмене телемоста с Россией из-за "угроз".
Президент Украины Владимир Зеленский назвал анонсированный телемост дешевым пиар-ходом, который имеет целью разделить украинцев на два лагеря. Также он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением провести переговоры в Минске.