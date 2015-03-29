Геращенко обвинил экс-министра Мохника в клевете: Бочковского рекомендовал Коваль, а не Аваков

Об этом написал советник Авакова Антон Геращенко в Facebook.

По его словам, бывший министр экологии и природных ресурсов Андрей Мохник заявил в эфире программы Шустер Live, что кандидатуру Бочковского на должность председателя ГСЧС внес Арсен Аваков.

Читайте такжеГеращенко описал коррупционные схемы в ГСЧС: "Как говорится, оцените красоту игры"Геращенко назвал это утверждение откровенной ложью и выложил текст, который якобы является стенограммой заседания Кабмина от 23.04.2014, на котором происходило согласование кандидатуры Бочковского. Стенограмма свидетельствует, что кандидатуру внес тогдашний министр обороны Михаил Коваль.