"Это позорное явление": Гриневич высказала мнение о репетиторстве в школах

Минобразование подготовило письма о том, что такая практика является нарушением, и разослало их в школы.

Глава Минобразования сказала, что если родители хотят, чтобы с их детьми платно занимались, им нужно заключить со школой договор

Об этом министр образования Лилия Гриневич заявила в интервью Высокому замку.

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Учитель не может проводить со своим учеником платные индивидуальные уроки из-за конфликта интересов.

"Иногда учитель не работает как нужно на уроке, чтобы дети приходили к нему на индивидуальные платные занятия. Это позорное явление", - считает Гриневич.

Она добавила, что Минобразование подготовило письма о том, что такая практика является нарушением, и разослало их в школы.

При этом, глава министерства допускает, что школа может проводить легальные платные уроки, в том числе индивидуальные. Для этого родители должны заключить со школой договор.