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"Это позорное явление": Гриневич высказала мнение о репетиторстве в школах

16:15, 05 июля 2019
Политика
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Гриневич сказала, что думает о репетиторстве в школах / фото УНИАН

Об этом министр образования Лилия Гриневич заявила в интервью Высокому замку

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Учитель не может проводить со своим учеником платные индивидуальные уроки из-за конфликта интересов.

"Иногда учитель не работает как нужно на уроке, чтобы дети приходили к нему на индивидуальные платные занятия. Это позорное явление", - считает Гриневич.

Она добавила, что Минобразование подготовило письма о том, что такая практика является нарушением, и разослало их в школы. 

При этом, глава министерства допускает, что школа может проводить легальные платные уроки, в том числе индивидуальные. Для этого родители должны заключить со школой договор.

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Теги: #школа#Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич#Лилия Гриневич#репетитор