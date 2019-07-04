Польша ищет свидетелей «геноцида поляков членами ОУН-УПА»

Утверждается, что речь идет о "совершениях убийства нескольких десятков тысяч мужчин, женщин и детей польской национальности".

Комиссия по расследованию преступлений против польского народа (КРПпПН) разыскивает потерпевших лиц и свидетелей "преступлений геноцида, совершаемых в период 1939-1945 гг. членами ОУН-УПА» и другими соучастниками против поляков.

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Соответствующее объявление Института Национальной Памяти обнародовано на сайте Посольства Республики Польша в Киеве. Отмечается, что расследование ведет отделение КРПпПН в Люблине.

Утверждается, что речь идет о «совершениях убийства нескольких десятков тысяч мужчин, женщин и детей польской национальности, физического, психического издевательства над представителями вышеназванной национальной группы, уничтожения или хищения их имущества, а также применении других репрессий и нечеловеческих поступков ради создания условий жизни, которые несли угрозу их биологического истребления, или заставляли покидать свои дома и убегать с территории Волынского воеводства, а также других форм нарушения прав человека».

Польская сторона обращается к потерпевшим лицам, членам их семей, свидетелей и всех тех, кто владеет информацией на тему преступлений, в том числе к тем, кто имеет фотографии замученных, списки жертв или другую документацию, которая может быть пригодной в расследовании», с призывом наладить контакт с упомянутой Комиссией.

Ранее Посольство Польши в Украине направило открытое письмо к руководству Национальной общественной телерадиокомпании Украины в связи с выходом на телеканале "UA:Первый" программы Александра Зинченко "Рассекреченная история. Страсти по Бандере", которая вышла в эфир 6 апреля.

В документе говорится, что в студии находилось четыре человека, которые были сторонниками украинского националиста, председателя Провода ОУН-Б Степана Бандеры.