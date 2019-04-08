Посольство Польши высказало протест из-за программы о Бандере на украинском телеканале

Программа о Степане Бандере на телеканале "UA:Перший" - телевизионное шоу, а не историческая монография, подчеркнул ее автор Александр Зинченко, комментируя претензии со стороны посольства Польши в Украине.

Посольство Польши в Украине направило открытое письмо руководству Национальной общественной телерадиокомпании Украины в связи с выходом на телеканале "UA:Перший" программы Александра Зинченко "Рассекреченная история. Страсти по Бандере", вышедшей в эфир 6 апреля. Копия письма, подписанного послом Бартошом Цихоцким, опубликована 8 апреля на странице посольства Польши в Facebook.

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В документе говорится, что в студии находилось четверо гостей, которые были сторонниками украинского националиста Степана Бандеры.

"Полностью были пропущены созданное Бандерой криминальное измерение идеологии интегрального национализма и ее последствия в виде тысяч жестоко убитых жителей земель нынешней Украины не украинской национальности", - написал посол.

Цихоцкий отметил, что гости представляли "идиллическое изображение Бандеры". Поляков также возмутило упоминание "польских мифов о Бандере", которые тоже были предметом обсуждения на передаче.

Письмо адресовано главе НОТУ Зурабу Аласании с пометкой об уведомлении главы МИД Украины Павла Климкина, а также сопредседателей украинско-польского партнерства Яна Малицки и Виталия Портникова.

Украина как суверенное государство не должно согласовывать с другими государствами или их дипломатическими представительствами свою информационную политику. Об этом изданию "Гордон" заявил автор вышедшей на телеканале "UA:Перший" программы "Рассекреченная история. Страсти по Бандере" Александр Зинченко.

Так он прокомментировал обращение посольства Польши в Украине к руководству Национальной общественной телерадиокомпании Украины, в котором польские дипломаты выражали протест против "идиллического изображения Бандеры" в программе, вышедшей в эфир 6 апреля.

"Хочу напомнить, что Украина - суверенное государство, и оно не должно согласовывать свою информационную политику с другими государствами или дипучреждениями других стран. Раньше когда возникала польская тематика, мы постоянно старались приглашать и польских специалистов, и представителей посольства Польши, чтобы предоставить возможность польскому МИД озвучить свою позицию. Например, в связи с заявлением МИД Польши, которое протестовало против использования термина "оккупация" Галиции и Волыни в 1918 году. [Экс-глава польского государства] Юзеф Пилсудский в своих инструкциях генералу Тадеушу Розвадовському называл оккупацию оккупацией. И выходит, что позиция МИД Польши входит в противоречие с текстами инструкций основателя современного польского государства", - сказал Зинченко.

Он подчеркнул, что тогда "все усилия добиться участия представителя МИД Польши были безуспешными".

"Но это касалось программы, где необходимо было озвучить позицию польской дипломатии в ответ на громкие заявления МИД наших соседей. Что касается именно этой программы о Бандере, отмечу, что это внутренняя украинская история. Речь об одном из украинских исторических персонажей, вокруг которых существует множество мифов. Мы не обязаны согласовывать гостей программы ни с посольством Польши, ни с посольством Российской Федерации, ни с представительствами других стран", – отметил автор программы.

По его словам, "очень странно читать о какой-то спланированности, несбалансированном подходе и так далее".

"Это телевизионное шоу, а не историческая монография. Я всегда стремлюсь, чтобы была представлена широкая палитра мнений. Мы обращались к разным исследователям, но не все были одинаково заинтересованы в участии в программе. Обвинения в том, что все присутствовавшие в студии гости являются сторонниками Бандеры, звучат несколько гиперболизированно. Понимаю, не все украинские историки нравятся польским политикам. Но боюсь, не политикам оценивать работу историков", – считает Зинченко.

Он обратился к послу Польши со словами: "Извините, других историков у меня для вас нет".

"Украинские историки такие, какие есть. Тут проблема несколько шире. Польские СМИ редко приглашают украинских историков для комментирования тех или иных глав совместного прошлого. И когда МИД Польши и конкретно посол Польши стараются рассказать украинскому общественному вещателю, как ему надо освещать ту или иную тему, на фоне того, что случилось с польским общественным вещателем (который превратился в инструмент партийной пропаганды), это выглядит несколько пикантно", – заявил Зинченко.