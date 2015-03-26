Заявление Игоря Коломойского агентству УНИАН
15:42, 26 марта 2015Политика
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Игорь Коломойский / фото УНИАН
В связи с участившимися случаями появления на различных медиа ресурсах и в соцсетях заявлений от имени Игоря Коломойского, экс-губернатор Днепропетровской области сделал специальное заявление для агентства УНИАН:
«Все заявления, которые от моего имени будут появляться в ближайшее время без моего личного контакта со средствами массовой информации, если они не появляются в агентстве УНИАН или в ТСН, прошу считать заведомой провокацией или фейком.
Во избежание недоразумений также заявляю, что не веду никаких личных страниц в соцсетях».
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