Заявление Игоря Коломойского агентству УНИАН

В связи с участившимися случаями появления на различных медиа ресурсах и в соцсетях заявлений от имени Игоря Коломойского, экс-губернатор Днепропетровской области сделал специальное заявление для агентства УНИАН:

«Все заявления, которые от моего имени будут появляться в ближайшее время без моего личного контакта со средствами массовой информации, если они не появляются в агентстве УНИАН или в ТСН, прошу считать заведомой провокацией или фейком.

Во избежание недоразумений также заявляю, что не веду никаких личных страниц в соцсетях».