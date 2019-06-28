Климкин должен был согласовать с президентом реакцию на ноту РФ о пленных моряках - посол в Италии

Евгений Перелыгин отметил, что такое информирование со стороны МИД должно сопровождаться предложением относительно формы и содержания реагирования.

Министр внешних дел Украины Павел Климкин должен был согласовать с президентом Украины Владимиром Зеленским реакцию на ноту России относительно освобождения из плена украинских моряков.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, передает ТСН.

"Для меня это тоже было некоторой неожиданностью, что обидно, узнать о сегодняшнее недоразумение или действия внешнеполитического ведомства, моего ведомства, где я проработал 27 лет. Мой опыт мне подсказывает и я не могу вспомнить случая, когда вопросы государственной важности МИД не согласовывало бы с президентским офисом или непосредственно с главой государства", – сказал он.

Посол отметил, что с правовой точки зрения президент руководит и направляет внешнюю политику Украины, а МИД ее реализует.

"Мой опыт позволяет мне утверждать, что на протяжении всех лет независимости при получении от иностранного государства информации, которая касается национальных интересов, а тем более, когда речь идет о дальнейшей судьбе наших граждан, МИД всегда информирует главу государства об этом", – сказал Перелыгин.

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По словам дипломата, такое информирование со стороны МИД должно сопровождаться предложением относительно формы и содержания реагирования.

"Как я понимаю, соответствующих действий сейчас не было сделано, поэтому наша несогласованность значительно ослабляет позиции нашей страны в этом чрезвычайно важном и чувствительном вопросе, так и в других направлениях нашей внешнеполитической деятельности", – отметил Евгений Перелыгин.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июня, президент Владимир Зеленский обвинил МИД и лично Павла Климкина в действиях, которые могут сорвать процесс освобождения украинских моряков. Он заявил, что не видел ноту МИД РФ, в которой говорится о военнопленных моряках, а также его не проинформировали о ноте-ответе МИД Украины. Президент был возмущен тем, что Климкин ответил на ноту МИД РФ, не посоветовавшись с ним. По словам президента, нота-ответ МИД Украины может поставить под угрозу возвращение моряков.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на обвинения Зеленского в действиях по срыву процесса освобождения украинских моряков. В частности, он обнародовал копии дипломатических нот РФ и Украины в отношении военнопленных украинцев. По словам Климкина, российская нота является ловушкой, которая "была подготовлена для наших моряков, для нашей юридической и дипломатической команды, для руководства страны".