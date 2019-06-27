Зеленский резко раскритиковал Климкина из-за ответной ноты РФ об освобождении пленных моряков (видео)

Президент заявил, что МИД и Климкин скрывают соответствующую ноту Российской Федерации.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Министерство иностранных дел Украины в действиях, которые могут сорвать процесс освобождения украинских моряков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на пресс-конференции.

"Я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах из Интернета", - возмутился Зеленский.

"Я сейчас говорю о ноте, которую мы получили от Российской Федерации о возвращении наших моряков и о ответной ноте, которую направил МИД", - подчеркнул президент.

"Я в глаза, я президент Украины, напоминаю всем, особенно господину Климкин, я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ, так как господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины, а это вопрос безопасности страны, вопрос жизни наших граждан. Это все - приоритет каждого президента", - заявил Зеленский.

По его словам, специалисты и дипломаты говорят, что "такие действия могут поставить под угрозу возвращение наших моряков".

"Мы не понимаем, и я лично не понимаю, почему, не посоветовавшись со мной, министр делает утверждение от Украины как от государства, когда это компетенция президента", - сказал Зеленский.

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"Я понимаю, что такое международное право и как действует МИД, я понимаю, что такое решение Международного трибунала, я все это понимаю ... Но вы знаете, что вчера был последний день, когда нам должны были вернуть наших моряков. У нас все есть, право есть, приговор есть, а моряков нет, и поэтому я готов и хочу цепляться за что угодно, чтобы вернуть ребят домой", - подчеркнул Зеленский.

"Я предлагаю сейчас МИД, господину министру, направить ноту родителям моряков. Я думаю, это очень будет интересно для них это услышать и прочитать согласно праву, согласно всем законам и виртуозным вещам дипломатии", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым суд обязал Россию освободить захваченных в плен в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных. Согласно решению суда, Россия до 25 июня должна проинформировать суд об исполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины освободить захваченные военные суда и моряков.

26 июня в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Россия обостряет спор с Украиной из-за отказа выполнить приказ Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению захваченных украинских моряков.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест по поводу неисполнения Российской Федерацией приказа Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и продолжения незаконного удерживания 24 украинских моряков - членов экипажей военных кораблей «Бердянськ», «Нікополь» и Яни Капу", - отметили в МИД.

"25 июня МИД Украины получил ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации, в которой содержится циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством", - говорится в заявлении МИД.

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"Считаем это предложение России неприемлемым и обостряющим спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей. Об этом украинская сторона уже проинформировала Международный трибунал по морскому праву", - отмечается в сообщении.

МИД требует от России без каких-либо дальнейших условий выполнить приказ Международного трибунала по морскому праву и безотлагательно освободить захваченных 24 украинских моряков.

"Обращаем внимание Кремля, для прекращения незаконного преследования украинских моряков и выполнения приказа Международного трибунала по морскому праву достаточно имеющихся в российском законодательстве механизмов, а также существующих многосторонних международных договоров, участниками которых являются Украина и Россия", - сказано в сообщении.

"МИД Украины в очередной раз требует немедленно информировать о времени и месте освобождения, и возвращении под контроль Украины упомянутых в приказе кораблей и о времени и месте передачи консульским должностным лицам Посольства Украины в Российской Федерации двадцати четырех незаконно удерживаемых членов их экипажей", - заявили в МИД.

В тот же день Климкин написал в Facebook: "Ну что, получили российскую дипломатическую ноту. Россия же "отчиталась" по исполнению решения Международного трибунала ООН по морскому праву, точнее, о своем нежелании это решение выполнять. Все-таки даже злостные нарушители международного права не решаются его полностью игнорировать".

Он сообщил, что в этой ноте "россияне пытаются заставить нас признать судебное преследование, которое ведется против наших моряков, а опосредствованно и оккупацию Крыма, а также требуют действовать в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ". "Так не будет", - подчеркнул Климкин

Министр заявил, что Россия должна немедленно и безусловно выполнить решение Международного трибунала - освободить 24 украинских моряков и три корабля.

По словам Климкина, "имеющиеся международно-правовые документы, сторонами которых являются Украина и Россия, дают полную возможность россиянам решить все свои внутренние процедурные аспекты их освобождения".