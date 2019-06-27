Климкин обнародовал копии дипломатических нот РФ и Украины в отношении военнопленных украинцев
Глава МИД Павел Климкин обнародовал копии дипломатических нот, одна из которых была ответом РФ на требование Международного трибунала по морскому праву отчитаться до 25 июня о выполнении приказа суда об освобождении украинских моряков, а вторая - нота-ответ МИД Украины на отказ РФ освободить украинских моряков..
Копии документов министр иностранных дел Украины опубликовал на странице в Facebook.
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"Чтобы снять все вопросы, прошу вашему вниманию две дипломатические ноты. Первая - российская ловушка, кстати, довольно примитивная, вторая - наш ответ, который разоблачает скрытые мотивы РФ", - заявил Климкин.
Он отметил, что РФ не хочет выполнять решение суда. "Хотя, почему скрытые? Россия и не скрывает, что не хочет выполнять решение Международного трибунала по морскому праву. Вместо этого она: а) требует от нас признать, что наши моряки могли совершить преступление, б) склоняет нас к признанию правомерности судебного процесса над ними по российскому законодательству, в) приглашает прогнуться перед уголовно-процессуальным кодексом РФ, а заодно и косвенно признать оккупацию Крыма", - добавил Климкин.
В то же время, по его убеждению, Россия без проблем может завершить все внутренние процессы, необходимые для освобождения моряков. Он отметил, что РФ может это сделать, в том числе, "в рамках действующих и для нас, и для них многосторонних документов".
"Ловушка была подготовлена для наших моряков, для нашей юридической и дипломатической команды, для руководства страны. К сожалению, похоже, что кто-то в Офисе Президента банально попался. Повестись на российский дипломатический развод - это опозорить моряков, которые уже 6 месяцев перед российским судом с достоинством настаивают, что Россия не имеет права их судить. А потом смиренно надеяться, что российский суд, самый гуманный в мире, обязательно нам их вернет. Да, разумеется", - написал Климкин.
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При этом глава МИД подчеркнул, что решение Международного трибунала однозначно: Россия обязана немедленно и безоговорочно освободить моряков и корабли.
"Изложенная в нашей ноте аргументация - это позиция, которую мы совместно с международными партнерами отстаиваем с первого дня после их захвата. Политически и в международных судах. Кому не нравится, может попытаться ее изменить. А если кто-то хотел гарантировать себе комфортные встречи в Осаке - не получится. Мы делаем все, чтобы эти встречи были в первую очередь результативными, и Россия объяснила миру, как она выполнит свои международные обязательства и вернет украинских моряков домой", - заявил Климкин.
"И напоследок. По сути - все понятно, а вот по коммуникации - есть вопросы. Весь дипломатический мир знает, где меня искать. Как говорят, меня легко найти, трудно потерять и невозможно забыть. Или что-то перепутал?", - добавил Климкин.
Как сообщал УНИАН, 25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым суд обязал Россию освободить захваченных в плен в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива моряков и суда. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.
В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины освободить захваченные военные суда и моряков.
26 июня в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Россия обостряет спор с Украиной из-за отказа выполнить приказ Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению захваченных украинских моряков.
Сегодня, 27 июня, Зеленский обвинил МИД и лично Климкина в действиях, которые могут сорвать процесс освобождения украинских моряков. Он заявил, что не видел ноту МИД РФ, в которой говорится о военнопленных моряках, а также его не проинформировали о ноте-ответе МИД Украины. Президент был возмущен тем, что Климкин ответил на ноту МИД РФ, не посоветовавшись с ним. По словам президента, нота-ответ МИД Украины может поставить под угрозу возвращение моряков.