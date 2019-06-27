Климкин обнародовал копии дипломатических нот РФ и Украины в отношении военнопленных украинцев

Глава МИД Павел Климкин ответил на обвинения Зеленского в действиях по срыву процесса освобождения украинских моряков.

Глава МИД Павел Климкин обнародовал копии дипломатических нот, одна из которых была ответом РФ на требование Международного трибунала по морскому праву отчитаться до 25 июня о выполнении приказа суда об освобождении украинских моряков, а вторая - нота-ответ МИД Украины на отказ РФ освободить украинских моряков..

Копии документов министр иностранных дел Украины опубликовал на странице в Facebook.

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"Чтобы снять все вопросы, прошу вашему вниманию две дипломатические ноты. Первая - российская ловушка, кстати, довольно примитивная, вторая - наш ответ, который разоблачает скрытые мотивы РФ", - заявил Климкин.

Он отметил, что РФ не хочет выполнять решение суда. "Хотя, почему скрытые? Россия и не скрывает, что не хочет выполнять решение Международного трибунала по морскому праву. Вместо этого она: а) требует от нас признать, что наши моряки могли совершить преступление, б) склоняет нас к признанию правомерности судебного процесса над ними по российскому законодательству, в) приглашает прогнуться перед уголовно-процессуальным кодексом РФ, а заодно и косвенно признать оккупацию Крыма", - добавил Климкин.

В то же время, по его убеждению, Россия без проблем может завершить все внутренние процессы, необходимые для освобождения моряков. Он отметил, что РФ может это сделать, в том числе, "в рамках действующих и для нас, и для них многосторонних документов".

"Ловушка была подготовлена для наших моряков, для нашей юридической и дипломатической команды, для руководства страны. К сожалению, похоже, что кто-то в Офисе Президента банально попался. Повестись на российский дипломатический развод - это опозорить моряков, которые уже 6 месяцев перед российским судом с достоинством настаивают, что Россия не имеет права их судить. А потом смиренно надеяться, что российский суд, самый гуманный в мире, обязательно нам их вернет. Да, разумеется", - написал Климкин.

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При этом глава МИД подчеркнул, что решение Международного трибунала однозначно: Россия обязана немедленно и безоговорочно освободить моряков и корабли.

"Изложенная в нашей ноте аргументация - это позиция, которую мы совместно с международными партнерами отстаиваем с первого дня после их захвата. Политически и в международных судах. Кому не нравится, может попытаться ее изменить. А если кто-то хотел гарантировать себе комфортные встречи в Осаке - не получится. Мы делаем все, чтобы эти встречи были в первую очередь результативными, и Россия объяснила миру, как она выполнит свои международные обязательства и вернет украинских моряков домой", - заявил Климкин.

"И напоследок. По сути - все понятно, а вот по коммуникации - есть вопросы. Весь дипломатический мир знает, где меня искать. Как говорят, меня легко найти, трудно потерять и невозможно забыть. Или что-то перепутал?", - добавил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым суд обязал Россию освободить захваченных в плен в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива моряков и суда. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины освободить захваченные военные суда и моряков.

26 июня в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Россия обостряет спор с Украиной из-за отказа выполнить приказ Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению захваченных украинских моряков.

Сегодня, 27 июня, Зеленский обвинил МИД и лично Климкина в действиях, которые могут сорвать процесс освобождения украинских моряков. Он заявил, что не видел ноту МИД РФ, в которой говорится о военнопленных моряках, а также его не проинформировали о ноте-ответе МИД Украины. Президент был возмущен тем, что Климкин ответил на ноту МИД РФ, не посоветовавшись с ним. По словам президента, нота-ответ МИД Украины может поставить под угрозу возвращение моряков.