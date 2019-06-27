Зеленский: решение о возвращении делегации РФ в ПАСЕ было принято "уже давно"

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию относительно полномочий и голосования, в связи с чем механизм введения санкций, который в Ассамблее действовал до сих пор, отменен.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что решение о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы было принято давно.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

"Я был в Брюсселе, я был в Париже, я был в Берлине", - отметил президент.

По словам Зеленского, ежедневно у него было по семь встреч. "На каждой встрече я поднимал этот вопрос - по поводу возвращения России в ПАСЕ. Я задавал этот вопрос. И поверьте мне, каждый, с кем я встречался, говорили мне:" Владимир, поймите, такая ситуация, ПАСЕ - это площадка для переговоров ", то есть, это решение было уже давно. Давно. У каждого человека, с кем я обсуждал этот вопрос, они знали ответ на все 100% ... то есть, решение было давно принято. И не то, что от меня, я делал все, что могу, но все это постфактум. Поэтому, если наши уважаемые народные депутаты обращаются ко мне по поводу того, что я сделал до этого, я могу к ним обратиться: что они сделали, чтобы этого не произошло», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию "Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования". Документ поддержали 118 парламентариев, против были 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отменен.

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы решили досрочно покинуть летнюю сессию из-за возвращения делегации Российской Федерации в ассамблею.