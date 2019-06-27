Апелляционный суд признал законным досрочное снятие судимости с экс-депутата Лозинского - СМИ

Решение о снятии судимости с Лозинского вступает в силу с 26 июня.

Киевский апелляционный суд признал законным досрочное снятие судимости с бывшего народного депутата Виктора Лозинского, который был осужден за убийство мужчины.

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Об этом сообщает theБабель со ссылкой на источник в суде. "Решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Апелляционная жалоба не удовлетворена", - сказал собеседник издания.

Решение о снятии судимости с Лозинского вступает в силу с 26 июня.

Как сообщал УНИАН, 6 мая Днепровский районный суд Киева досрочно снял судимость с бывшего народного депутата от "Блока Юлии Тимошенко" Виктора Лозинского.

В решении суда говорится, что со дня, когда Лозинский был досрочно освобожден из колонии, прошло более три года - больше, чем половина срока погашения судимости за совершение тяжкого преступления.

Судья отметила, что Лозинский "характеризуется исключительно с положительной стороны". Он создал несколько новых аграрных предприятий, помогал военным и волонтерским организациям, образовательным, спортивным и детским учреждениям, религиозным общинам, семьям погибшим в зоне АТО и Афганистана".