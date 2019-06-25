В ПАСЕ обжаловали полномочия российской делегации

Решение о подтверждении полномочий делегации России будет принято в среду, 26 июня.

Парламентская ассамблея Совета Европы начала процедуру обжалования полномочий российской делегации по требованию представителей нескольких национальных делегаций.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Обжалование полномочий по содержательным основаниям состоялось по предложению грузинской делегатки Нино Гогадзе. В целом обжалование поддержали почти полсотни депутатов.

Отдельно глава украинской делегации Владимир Арьев оспорил полномочия россиян на процедурных основаниях, основываясь на том, что в составе российской делегации есть депутаты, избранные в многомандатном округе, включая голоса жителей аннексированного Крыма, и избрание этих людей в Госдуму является сомнительным.

По словам президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, решение касаемо того, будут ли подтверждены полномочия россиян, будет принято в среду после обеда.

Как сообщал УНИАН, ночью 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Вскоре спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий Ассамблеи.