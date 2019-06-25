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Россия подала заявку на участие в ПАСЕ

11:06, 25 июня 2019
Политика
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Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ / фото assembly.coe.int

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом сообщает ТАСС.

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"Мы, как только была принята резолюция, подали заявку на участие", - отметил он.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Украинская делегация заявила, что после такого решения может приостановить свое участие в ПАСЕ.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.

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Теги: #Россия в ПАСЕ#возвращение РФ в ПАСЕ